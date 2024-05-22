Импорт российской нефти в Индию вырос за последние 9 месяцев до максимума — Finance.ua
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Импорт российской нефти в Индию вырос за последние 9 месяцев до максимума

Энергетика
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Импорт российской нефти в Индию достиг девятимесячного максимума в апреле после возобновления поставок танкерами, которые не подпадают под санкции и эксплуатируются «Совкомфлотом».
Об этом сообщает агентство Reuters.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы временно остановили импорт российской нефти танкерами, принадлежащими «Совкомфлоту», после того, как в феврале Вашингтон включил суда компании и ее 14 танкеров в список нарушителей западных санкций.
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В апреле, первом месяце 2024/25 финансового года, индийские нефтеперерабатывающие заводы отгрузили почти 1,8 млн баррелей в сутки российской нефти, что на 8,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем, увеличив долю россии на индийском рынке до 38% с 32% в предыдущем месяце.
По материалам:
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