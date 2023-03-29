Импорт лекарств в Украину сократился на 38% в 2022 году — Finance.ua

Импорт лекарств в Украину сократился на 38% в 2022 году Сегодня 11:13

2022 прервал многолетнюю тенденцию наращивания объема импорта лекарств в Украину. Так, за 2016-2021 гг. импорт прирос на 90%, в то время как в 2022 году произошло падение на 38%. Крупнейшие страны-поставщики лекарств в Украину: Германия, Индия и Франция. Об этом говорится в серии инфографик , созданной совместно фармацевтической компанией «Дарница» и маркетинговым агентством Top Lead, передает УНН.

Львиную долю (82%) в объеме импорта занимают именно лекарственные средства, остальное — сыворотки, вакцины (13%) и реагенты, контрацептивы и медицинские материалы (5%).

За 2022 год Украина также потеряла четверть экспорта лекарств. Впрочем, даже с уничтоженными складами и производственными мощностями, ростом цен на сырье и логистическими проблемами экспорт не прекратился, и экономика продолжала получать деньги.

Узбекистан — крупнейший покупатель украинских лекарств. В 2022 году украинские компании перестали продавать лекарства в россию и беларусь, вырос экспорт в Литву и Латвию. Но, несмотря на это, большинство украинского фармацевтического экспорта идет в Азию.

Крупнейшие производители лекарств в Украине имеют GMP-сертификаты, подтверждающие, что лекарственные средства постоянно производятся и контролируются в соответствии с международными стандартами качества. Но ЕС пока не признает GMP-сертификаты, выданные Госликслужбой Украины. Поэтому для экспорта в ЕС изготовитель должен проходить дополнительную проверку регуляторными органами той или иной страны ЕС. Задача Украины на ближайшее время — добиться признания украинских сертификатов в ЕС.

«Фармацевтическая компания Дарница наращивает экспорт, несмотря на логистические и прочие вызовы, связанные с войной. Компания экспортирует лекарства в 14 стран и имеет более 250 регистраций лекарственных средств за рубежом, в частности в странах Европы и Азии. По результатам 2022 г. мы нарастили объемы экспорта на 38,9% — до 285 млн грн. В натуральном измерении продажи за границу увеличились в 1,5 раза», — отмечает Анна Павлюк-Гаврилова, руководитель департамента международной регистрации и выхода на новые рынки фармацевтической компании «Дарница».

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.