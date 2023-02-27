Импорт электроэнергии в Украину приближается к нулю — Укрэнерго — Finance.ua
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Импорт электроэнергии в Украину приближается к нулю — Укрэнерго

Энергетика
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Импорт электроэнергии в Украину приближается к нулю — Укрэнерго
Импорт электроэнергии в Украину приближается к нулю — Укрэнерго
Потребление электроэнергии постепенно растет до уровня рабочего дня, однако дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Кроме того, из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии стремится к нулю.
С традиционным ростом потребления в начале рабочей недели в Одесской области дали о себе знать последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.
Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют, графики отключений не используются.
На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

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По материалам:
Економічна Правда
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