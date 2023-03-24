Импорт э/э из Словакии вырос на 12%, из Молдовы снова отсутствует — Finance.ua
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Импорт э/э из Словакии вырос на 12%, из Молдовы снова отсутствует

Энергетика
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Импорт электроэнергии из Словакии на среду вырос на 12% — до 157 МВт-ч в сутки, из Молдовы отсутствует второй день подряд, свидетельствуют данные на сайте сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E.
Согласно информации на его сайте, импорт из Словакии идет все часы суток на мощности по 6-7 МВт.
Для импорта из Словакии на среду по 55 МВт сечения на все часы традиционно бронировали «Д. Трейдинг», по 50 МВт — «ЭРУ Трейдинг», по 20 МВт — «Некстрейд», плюс по 1 МВт на все часы забронировал «Энерджикс» (в целом выставляют на аукцион по распределению доступа к сечению 500 МВт за каждый час).
Для импорта из Молдовы сечение по-прежнему бронирует «Д.Трейдинг» — по 100 МВт (всего выставляется 800 МВт).
Объем импорта э/э из Словакии 1-22 марта составляет 3224 МВт-час (по расчетам интернет-портала «Энергореформа» согласно данным сайта ENTSO-E):
Как сообщалось, объем импорта э/э из Молдовы, осуществлявшийся 5-28 февраля, составлял 5237 МВт-час. Самый высокий показатель был на 14 февраля — 634 МВт-ч в сутки, самый низкий на 26 февраля — 12 МВт-ч в сутки.
Из Словакии с 1 по 28 февраля поступило 136 652 МВт-ч — от 11310 МВт-ч в сутки 4 февраля до 84 МВт-ч в сутки 25 февраля.
В январе поставки из Словакии составили 59573 МВт-час: от 9296 МВт-час в сутки 28 января до 99 МВт-час в сутки 25 января (все показатели по расчетам «Энергореформы» согласно данным сайта ENTSO-E).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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