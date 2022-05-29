Именную ручку Байдена продали на аукционе за 600 тысяч гривен: деньги пойдут на ВСУ — Finance.ua

Именную ручку Байдена продали на аукционе за 600 тысяч гривен: деньги пойдут на ВСУ

Сегодня 18:31 — Казна и Политика

Именную ручку Байдена продали на аукционе за 600 тысяч гривен: деньги пойдут на ВСУ

Концерн «Укроборонпром» совместно с «Прозорро.Продажи» организовал очередной благотворительный аукцион, на котором продали именную ручку президента США Джо Байдена.

Об этом госконцерн сообщил в Facebook 28 мая.

Лот приобрели за 600 тысяч гривен. Ее уже передали новому владельцу.

Куда направят деньги? Средства будут потрачены на закупку пикапов для 47-го батальона Вооруженных Сил Украины под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

«Победитель торгов попросил не делать достижения из его поступка, прокомментировав это так: „Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Во внимании сейчас нуждаются наши Вооруженные силы“», — отметили в концерне.

«Такие люди — это наши тыловые герои. Они не называют свои имена и не показывают лицо. Они не ждут благодарности. Они просто делают то, что могут, по зову сердца. Но вместе с ними мы приближаем нашу победу», — резюмировали в госконцерне.

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