Имеет ли право предприниматель — плательщик единого налога сдавать в аренду часть нежилого помещения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Имеет ли право предприниматель — плательщик единого налога сдавать в аренду часть нежилого помещения

Казна и Политика
56
Имеет ли право предприниматель — плательщик единого налога сдавать в аренду часть нежилого помещения
Имеет ли право предприниматель — плательщик единого налога сдавать в аренду часть нежилого помещения, www.freepik.com
В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области информируют, что подпунктом 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что не могут быть плательщиками единого налога первой — третьей групп физические лица — предприниматели, предоставляющие в аренду:
  • земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 гектара,
  • жилые помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 400 кв. метров,
  • нежилые помещения (постройки, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 900 кв. метров.
Таким образом, физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога вправе сдавать часть нежилого помещения в аренду до 900 кв. метров, при условии, что остальное нежилое помещение не находится в аренде.

Новая услуга для ФЛП уже в «Дія»

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.