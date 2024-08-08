Имеет ли право предприниматель — плательщик единого налога сдавать в аренду часть нежилого помещения Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Имеет ли право предприниматель — плательщик единого налога сдавать в аренду часть нежилого помещения, www.freepik.com

не могут быть плательщиками единого налога первой — третьей групп физические лица — предприниматели, предоставляющие в аренду: В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области информируют , что подпунктом 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса Украины предусмотрено, чтоединого налога первой — третьей групп физические лица — предприниматели, предоставляющие в аренду:

земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 гектара,

жилые помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 400 кв. метров,

нежилые помещения (постройки, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 900 кв. метров.

Таким образом, физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога вправе сдавать часть нежилого помещения в аренду до 900 кв. метров, при условии, что остальное нежилое помещение не находится в аренде.

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