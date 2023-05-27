Имеет ли право на налоговую соцльгогу физлицо, которое одновременно с пенсией получает зарплату — Finance.ua

Имеет ли право на налоговую соцльгогу физлицо, которое одновременно с пенсией получает зарплату Сегодня 17:07 — Личные финансы

Имеет ли право на налоговую соцльгогу физлицо, которое одновременно с пенсией получает зарплату

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы и размеры налоговых социальных льгот, определены в п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины.

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячному доходу в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты).

Налогоплательщик подает работодателю заявление о самостоятельном избрании места применения налоговой социальной льготы.

Вместе с тем, согласно п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 НКУ налоговая социальная льгота не применима к:

доходам налогоплательщика, отличных от заработной платы;

заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета;

доходу самозанятого лица от ведения предпринимательской деятельности, а также другой независимой профессиональной деятельности.

С учетом указанного, физическое лицо, одновременно с доходами в виде пенсии из Пенсионного фонда Украины получает доходы в виде заработной платы, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы условия соблюдения требований п.п. 169.1 ст. 169 НКУ и представление работодателю заявления о применении льготы.

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