Имеет ли право на налоговую соцльгогу физлицо, которое одновременно с пенсией получает зарплату — Finance.ua
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Имеет ли право на налоговую соцльгогу физлицо, которое одновременно с пенсией получает зарплату

Личные финансы
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Имеет ли право на налоговую соцльгогу физлицо, которое одновременно с пенсией получает зарплату
Имеет ли право на налоговую соцльгогу физлицо, которое одновременно с пенсией получает зарплату
Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы и размеры налоговых социальных льгот, определены в п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины.
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячному доходу в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты).
Налогоплательщик подает работодателю заявление о самостоятельном избрании места применения налоговой социальной льготы.
Вместе с тем, согласно п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 НКУ налоговая социальная льгота не применима к:
  • доходам налогоплательщика, отличных от заработной платы;
  • заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета;
  • доходу самозанятого лица от ведения предпринимательской деятельности, а также другой независимой профессиональной деятельности.
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С учетом указанного, физическое лицо, одновременно с доходами в виде пенсии из Пенсионного фонда Украины получает доходы в виде заработной платы, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы условия соблюдения требований п.п. 169.1 ст. 169 НКУ и представление работодателю заявления о применении льготы.
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По материалам:
Finance.ua
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