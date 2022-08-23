Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla — Finance.ua

Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla 23.08.2022, 01:02 — Технологии&Авто

Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla

Автопилот для автомобилей Tesla заметно подорожает — услуга для водителя электрокаров будет стоить $15 тыс.

Об обновлении заявил глава компании Илон Маск в Twitter — он добавил, что цены изменятся уже 5 сентября.

К началу осени услуга будет стоить $12 тыс. Так что водители, которые закажут авто до 5 числа, смогут немного сэкономить.

Подорожание произошло на фоне внедрения бета-версии автопилота 10:69, которую ранее Маск назвал «большим шагом вперед». Пока ежемесячная подписка автопилота стоит $199, и Маск не озвучил, планируют ли изменять условия.

Цена за Tesla FSD росла в течение нескольких лет — изначально услуга стоила $5 тыс., но в октябре 2020 года подорожала до $10 тыс. Тогда бета была доступна ограниченному количеству водителей. В сентябре 2021 года большинство водителей получили доступ к функции, после чего они подорожали до $12 тыс. в начале 2022 года.

Ранее глава компании пообещал улучшить качество обслуживания — автомобили Tesla будут ремонтировать в считанные часы. Правда, подобные заявления скептически восприняли владельцы авто. Как Маск хочет улучшить обслуживание — пока неизвестно.

Фокус По материалам:

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