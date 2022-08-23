Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla — Finance.ua
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Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla

Технологии&Авто
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Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla
Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla
Автопилот для автомобилей Tesla заметно подорожает — услуга для водителя электрокаров будет стоить $15 тыс.
Об обновлении заявил глава компании Илон Маск в Twitter — он добавил, что цены изменятся уже 5 сентября.
К началу осени услуга будет стоить $12 тыс. Так что водители, которые закажут авто до 5 числа, смогут немного сэкономить.
Подорожание произошло на фоне внедрения бета-версии автопилота 10:69, которую ранее Маск назвал «большим шагом вперед». Пока ежемесячная подписка автопилота стоит $199, и Маск не озвучил, планируют ли изменять условия.
Илон Маск заявил о подорожании популярной функции Tesla
Цена за Tesla FSD росла в течение нескольких лет — изначально услуга стоила $5 тыс., но в октябре 2020 года подорожала до $10 тыс. Тогда бета была доступна ограниченному количеству водителей. В сентябре 2021 года большинство водителей получили доступ к функции, после чего они подорожали до $12 тыс. в начале 2022 года.
Ранее глава компании пообещал улучшить качество обслуживания — автомобили Tesla будут ремонтировать в считанные часы. Правда, подобные заявления скептически восприняли владельцы авто. Как Маск хочет улучшить обслуживание — пока неизвестно.
По материалам:
Фокус
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