IKEA выходит из банковского бизнеса в россии — СМИ

Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

IKEA выходит из банковского бизнеса в россии — СМИ

Шведская группа IKEA, которая среди первых решила покинуть рф после начала вторжения россии в Украину, выходит и из банковского бизнеса в рф.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что Ikano group продаст созданный 9 лет назад Икано-банк российской дочке соучредителя — Кредит Европа Банк а.

Банк основан на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank NV (Нидерланды).

При этом сумму сделки эксперты оценили в 0,3 капитала. Они считают, что покупаемый банк будет присоединен к Кредит Европа банку.

Сообщается, что стороны подали документы на согласование соглашения в Центробанк и рассчитывают закрыть его до конца июля.

Fiba group, куда входит Кредит Европа Банк, и Ikano group являются партнерами более 10 лет, пояснил собеседник газеты, близкий к Ikano group.

В пресс-офисе российского КЕБ подтвердили информацию о сделке. Там отказались от дальнейших комментариев, не раскрыв ни сумму сделки, ни дальнейшей судьбы банка.

Икано-банк создавался для кредитования покупателей магазинов IKEA и МЕГА. Согласно рэнкингу «Интерфакса» на начало 2022 года, Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд рублей) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн рублей).

По итогам 2021 года Икано-банк был убыточным — 327,9 млн рублей убытка. КЭБ по итогам 2021 года занимал 52-е место по активам (130,8 млрд рублей) и 54-е — по капиталу (18,6 млрд рублей). По итогам 2021 года банк прибыльный — 962 млн рублей прибыли.

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