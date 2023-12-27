ИИ превзошел Bitcoin по количеству поисковых запросов в Google — Finance.ua

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ИИ превзошел Bitcoin по количеству поисковых запросов в Google

Криптовалюта
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ИИ превзошел Bitcoin по количеству поисковых запросов в Google
ИИ превзошел Bitcoin по количеству поисковых запросов в Google
По состоянию на 23 декабря 2023 года, уровень интереса к тематике ИИ оценивают в 89 баллов, Bitcoin — в 22 балла, согласно Google Trends. Начиная с ноября 2022 года искусственный интеллект превосходит по этому показателю не только этот криптоактив, но и большинство других.
ИИ превзошел Bitcoin по количеству поисковых запросов в Google
Примечательно, с 2019 по 2022 год уровень интереса к искусственному интеллекту оставался стабильно низким. На пике, в период с 3 по 9 декабря 2023 года, показатель установил ATH на уровне в 100 баллов.
Однако в некоторых странах доля поисковых запросов, приходящихся на биткоин, оказалась выше, чем в сравнении с ИИ. В частности, это США, Канада, Бразилия, Аргентина и Германия.
В то время как в Украине, рф, Индии, Франции и Мексике прослеживается обратная динамика. Лидером здесь является Япония, где доля ИИ в общем количестве поисковых запросов составляет 94%.
ИИ превзошел Bitcoin по количеству поисковых запросов в Google
2023 год стал знаковым для этой сферы. Компания OpenAI представила чат-бот ChatGPT, вслед за которым на рынок вышло множество подобного ПО. Ранее сообщалось, что фирма готовит новый раунд с потенциальной оценкой в ​​$100 млрд.
Для криптовалютной индустрии 2023 год, со своей стороны, стал периодом потрясений. Только в IV квартале большинство основных активов и проектов ознаменовалось значительным приростом.
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По материалам:
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