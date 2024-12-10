ИИ-чатбот Маска стал доступен всем желающим — Finance.ua

ИИ-чатбот Маска стал доступен всем желающим Сегодня 01:23 — Технологии&Авто

ИИ-чатбот Маска стал доступен всем желающим

Социальная сеть X (экс-Twitter) открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok AI для всех пользователей. Ранее ИИ был доступен только Premium подписчикам по цене $8 в месяц.

Об этом сообщает TechCrunch.

В бесплатной версии действует ограничение — разрешено посылать не более 10 запросов каждые два часа. Чат-бот выдает ответы на текстовые запросы чуть быстрее, чем ChatGPT 4o, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

Еще одна важная особенность Grok AI — он имеет доступ в реальном времени ко всей базе постов социальной сети, в отличие от языковой модели ChatGPT, базирующейся на данных до октября 2023 года. Маск говорит, что Grok любит сарказм и был создан, чтобы иметь «немного юмора» в своих ответах.

Получить доступ к Grok AI можно из интерфейса X. Вкладка с ботом расположена в левом блоке под сообщениями. Развертывание бесплатной версии чат-бота происходит постепенно и может занять несколько недель.

Отметим, что Илон Маск стоял у самых истоков OpenAi, компании, создавшей ChatGPT, став соучредителем еще в далеком 2015 году. Но в 2018 году он был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов. Несмотря на то, что бизнесмен неоднократно заявлял об опасностях, которые несет искусственный интеллект, это не помешало ему вступить в гонку ИИ-ботов.

Напомним, на днях OpenAI выпустила самую мощную и дорогую версию ChatGPT. Она работает медленнее, чем другие модели, зато выдает более надежные, более точные и исчерпывающие ответы, а также умеет «размышлять».

Далее OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, который обещает совершить революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь идет о концепции искусственного всеобщего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ сможет изучить любую задачу, которую человек сможет придумать. Это сделает его не отличающимся от человека.

УНІАН По материалам:

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