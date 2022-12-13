IFC примет участие в восстановлении Украины — Finance.ua

IFC примет участие в восстановлении Украины Сегодня 11:15

Международная финансовая корпорация будет оказывать помощь Украине в восстановлении и привлечении инвестиций в инфраструктуру.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Международная финансовая корпорация будет оказывать помощь Украине в восстановлении и привлечении инвестиций в инфраструктуру. Соответствующий меморандум был подписан с IFC, которая входит в группу Всемирного банка», — отметил Шмыгаль.

По его словам, сотрудничество будет предусматривать помощь в отборе приоритетных проектов восстановления Украины и создании благоприятных условий для привлечения частных инвестиций.

В частности, уточнил премьер, речь идет о проектах государственно-частного партнерства в таких секторах, как транспорт и логистика, городская и социальная инфраструктура, энергетика.

Кроме того, добавил Шмыгаль, IFC будет помогать в подготовке и реализации выбранных проектов.

Укрінформ По материалам:

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