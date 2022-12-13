IFC примет участие в восстановлении Украины — Finance.ua
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IFC примет участие в восстановлении Украины

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Международная финансовая корпорация будет оказывать помощь Украине в восстановлении и привлечении инвестиций в инфраструктуру.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Международная финансовая корпорация будет оказывать помощь Украине в восстановлении и привлечении инвестиций в инфраструктуру. Соответствующий меморандум был подписан с IFC, которая входит в группу Всемирного банка», — отметил Шмыгаль.
По его словам, сотрудничество будет предусматривать помощь в отборе приоритетных проектов восстановления Украины и создании благоприятных условий для привлечения частных инвестиций.
В частности, уточнил премьер, речь идет о проектах государственно-частного партнерства в таких секторах, как транспорт и логистика, городская и социальная инфраструктура, энергетика.
Кроме того, добавил Шмыгаль, IFC будет помогать в подготовке и реализации выбранных проектов.
По материалам:
Укрінформ
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