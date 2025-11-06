Идентификация с 14 лет и ИИ-технологии: правительство внесло изменения относительно «Дія» Сегодня 15:32 — Личные финансы

Идентификация с 14 лет и ИИ-технологии: правительство внесло изменения относительно «Дія»

Кабинет Министров внес изменения по использованию «Дія», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Он отметил, что изменения внесены в положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг. Документ уточняет порядок электронной идентификации пользователей и вводит новые правила использования технологий искусственного интеллекта.

Кто сможет проходить электронную идентификацию

Электронная идентификация и аутентификация в мобильном приложении «Дія» будет осуществляться только физическим лицом, достигшим 14 лет и имеющим регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Использование искусственного интеллекта

Изменения также позволяют применять на портале «Дія» технологии искусственного интеллекта. Они будут использоваться для предоставления пользователям информации, упрощения получения государственных услуг и обеспечения информационной поддержки.

Кроме того, пользователям запрещено применять любые средства автоматизации, в частности, боты или скрипты, позволяющие осуществлять автоматизированный ввод, сбор или обработку данных на портале «Дія».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что значительное внимание в «Дія» уделяется искусственному интеллекту. Для предоставления госуслуг запустили национальный ИИ-бот. Персональный ассистент будет предоставлять услуги и ответы на вопросы на портале «Дія». При предоставлении таких услуг, как получение ветеринарной лицензии, искусственный интеллект осуществляет предварительный анализ документов, проверяет соответствие требованиям и дает рекомендации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.