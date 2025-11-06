0 800 307 555
Идентификация с 14 лет и ИИ-технологии: правительство внесло изменения относительно «Дія»
Кабинет Министров внес изменения по использованию «Дія», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Он отметил, что изменения внесены в положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг. Документ уточняет порядок электронной идентификации пользователей и вводит новые правила использования технологий искусственного интеллекта.

Кто сможет проходить электронную идентификацию

Электронная идентификация и аутентификация в мобильном приложении «Дія» будет осуществляться только физическим лицом, достигшим 14 лет и имеющим регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Использование искусственного интеллекта

Изменения также позволяют применять на портале «Дія» технологии искусственного интеллекта. Они будут использоваться для предоставления пользователям информации, упрощения получения государственных услуг и обеспечения информационной поддержки.
Кроме того, пользователям запрещено применять любые средства автоматизации, в частности, боты или скрипты, позволяющие осуществлять автоматизированный ввод, сбор или обработку данных на портале «Дія».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что значительное внимание в «Дія» уделяется искусственному интеллекту. Для предоставления госуслуг запустили национальный ИИ-бот. Персональный ассистент будет предоставлять услуги и ответы на вопросы на портале «Дія». При предоставлении таких услуг, как получение ветеринарной лицензии, искусственный интеллект осуществляет предварительный анализ документов, проверяет соответствие требованиям и дает рекомендации.
Finance.ua
Дия
