IBM закрывает отдел исследований и разработки в Китае — Finance.ua

IBM закрывает отдел исследований и разработки в Китае Сегодня 04:47 — Фондовый рынок

IBM закрывает отдел исследований и разработки в Китае

IBM закрывает отдел исследований и разработки в Китае, чтобы снизить свое присутствие в стране на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. Среди прочего это повлияет примерно на 1000 рабочих мест.

Об этом пишет Axios.

Ранее в этом году сообщалось, что правительство Китая хочет, чтобы отечественные компании вытеснили технологическое доминирование США из страны и добились большей самодостаточности в технологической сфере.

Один из руководителей IBM Джек Гергенротер сообщил работникам, что компания имеет большую конкуренцию в Китае. Согласно последнему финансовому отчету, доход компании в стране упал на 19,6% в этом году.

Также сообщается, что отдел исследований и разработки будет перенесен на другие зарубежные предприятия.

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«IBM адаптирует свои операции в соответствии с потребностями, чтобы лучше обслуживать наших клиентов, и эти изменения не повлияют на нашу способность поддерживать клиентов во всем регионе Великого Китая», — сказал представитель компании в заявлении Axios.

Другие американские техгиганты также сокращают свое присутствие в Китае. В мае Microsoft обратилась к своим работникам с предложением переехать в другую страну, поскольку компания хочет сократить свои исследования облачных вычислений и ИИ в Китае. Кроме того, компания стала воздерживаться от инвестиций в китайские стартапы.

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