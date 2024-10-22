IBM выпускает новые ИИ-модели для бизнеса — Finance.ua

IBM выпускает новые ИИ-модели для бизнеса Сегодня 01:23 — Технологии&Авто

IBM выпускает новые ИИ-модели для бизнеса

IBM выпустила новую версию своих ИИ-моделей, ориентированную на бизнес. Модели Granite 3.0 будут доступны с открытым исходным кодом, как и в других версиях семейства моделей искусственного интеллекта Granite от IBM.

Этот подход отличается от конкурентов, взимающих с клиентов плату за доступ к своим моделям, например, как Microsoft, пишет Reuters.

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В свою очередь, IBM предлагает платный инструмент под названием Watsonx, который помогает запускать модели в центрах обработки данных после их настройки.

Некоторые варианты новых моделей Granite доступны для коммерческого использования на платформе Watsonx. Некоторые из этих моделей также будут доступны в стеке программных инструментов Nvidia (NVDA.O).

Новые модели Granite были обучены с использованием графических процессоров (GPU) Nvidia H100.

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