Hyundai впервые показала интерьер нового семейного кроссовера (Фото) — Finance.ua

Hyundai впервые показала интерьер нового семейного кроссовера (Фото) Вчера 22:23 — Фондовый рынок

Hyundai впервые показала интерьер нового семейного кроссовера (Фото)

Корейская компания Hyundai показала, как будет выглядеть ее новый семейный кроссовер Ioniq 9 внутри. Фотографии распространил портал cleantechnica.com.

Как заявляют в компании, салон Ioniq 9 будет напоминать просторную гостиную, где с комфортом разместятся до семи человек. В его дизайне, судя по тизеру, будут прослеживаться эллиптически изогнутые элементы наподобие ручки дверей и дверных панелей. Благодаря электрической глобальной модульной платформе (E-GMP) от Hyundai Motor кроссовер будет иметь ровный пол на всех трех рядах, что позволит легко передвигаться по нему.

Более подробную информацию производитель раскроет на официальной презентации Ioniq 9, которая состоится в Лос-Анджелесе в конце ноября. В компании говорят, что новый кроссовер будет уникальным сочетанием аэродинамических характеристик и эстетической привлекательности.

Новинке прочат батарею в двух вариантах, на 76,1 или 99,8 кВт*ч. Отдача электрической установки может достигать 576 лошадиных сил.

Говорят, что кроссовер будет поддерживать зарядку мощностью до 350 кВт, а заявленный запас превысит 480 километров. Модель будет предложена с пневмоподвеской, автопилотом третьего уровня и набором фирменных электронных ассистентов.

MMR По материалам:

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