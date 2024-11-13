Hyundai впервые показала интерьер нового семейного кроссовера (Фото) — Finance.ua

Hyundai впервые показала интерьер нового семейного кроссовера (Фото)
Корейская компания Hyundai показала, как будет выглядеть ее новый семейный кроссовер Ioniq 9 внутри. Фотографии распространил портал cleantechnica.com.
Как заявляют в компании, салон Ioniq 9 будет напоминать просторную гостиную, где с комфортом разместятся до семи человек. В его дизайне, судя по тизеру, будут прослеживаться эллиптически изогнутые элементы наподобие ручки дверей и дверных панелей. Благодаря электрической глобальной модульной платформе (E-GMP) от Hyundai Motor кроссовер будет иметь ровный пол на всех трех рядах, что позволит легко передвигаться по нему.
Более подробную информацию производитель раскроет на официальной презентации Ioniq 9, которая состоится в Лос-Анджелесе в конце ноября. В компании говорят, что новый кроссовер будет уникальным сочетанием аэродинамических характеристик и эстетической привлекательности.
Новинке прочат батарею в двух вариантах, на 76,1 или 99,8 кВт*ч. Отдача электрической установки может достигать 576 лошадиных сил.
Говорят, что кроссовер будет поддерживать зарядку мощностью до 350 кВт, а заявленный запас превысит 480 километров. Модель будет предложена с пневмоподвеской, автопилотом третьего уровня и набором фирменных электронных ассистентов.
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