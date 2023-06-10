Hyundai Rotem планирует опробовать водородный трамвай — Finance.ua

Hyundai Rotem планирует опробовать водородный трамвай Сегодня 07:44 — Технологии&Авто

Hyundai Rotem планирует опробовать водородный трамвай

Компания Hyundai Rotem, входящая в группу компаний Hyundai Motor Group и специализирующаяся на железнодорожной технике, оборонных системах и энергетических решениях, ускоряет коммерческий запуск первого в стране водородного трамвая, информирует железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на koreaherald .

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, трамвай компании, оснащенный водородными топливными элементами, планирует проехать в общей сложности 25 000 километров на двух испытательных участках — в Осонгу, провинция Северного Чхончхона и промышленном городе Ульсане с июня по декабрь.

После запуска на внутреннем рынке компания планирует выйти на мировые рынки.

Водородный трамвай уже получил международное признание, победив на главной премии конкурса International Forum Design Award, состоявшемся в Германии 16 мая.

Трамвай оснащен гибридной энергетической системой, объединяющей водородные топливные элементы и батареи, и может проехать около 150 километров на одном заряде.

Hyundai Rotem заявляет, что экологичный транспорт может также очищать воздух с помощью фильтров и увлажнителей.

После использования для создания электрической энергии очищенный воздух выбрасывается на внешнюю сторону трамвая, способствуя улучшению качества воздуха вокруг него.

Компания акцентирует на том, что водородный трамвай экономически выгодный и затратно-эффективный, поскольку ему не нужен классический путь, как у традиционных трамваев, поскольку он может производить электроэнергию самостоятельно.

Водородный трамвай является частью проекта Министерства науки, промышленности и энергетики на сумму 42,2 млрд вон ($31,9 млн) по созданию экосистемы для водородного электрического трамвая.

Помимо этого трамвая, Hyundai Rotem также разрабатывает бронированную машину, работающую на водородных топливных элементах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.