Hyundai представил обновленный седан G80 — Finance.ua

Hyundai представил обновленный седан G80 Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Hyundai представил обновленный седан G80, Фото: Yonhap

Южнокорейская компания Hyundai представила обновленную версию седана G80 третьего поколения для локального рынка.

Об этом сообщает Yonhap

G80 будет поставляться в двух версиях: с 2,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом или 3,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Начальная цена машины составляет 59 миллионов вон (46 тысяч долларов США) и 66 миллионов (51 тыс. долл.) вон соответственно.

Фото: Yonhap

В салоне автомобиля установлен 69-сантимерный дисплей с органическими светодиодами.

В первой половине 2024 года Hyundai планирует представить обновленный G80 также на глобальных рынках, таких как США и Ближний Восток.

С 2016 года Hyundai продала в мире 400 тысяч моделей G80. Модель первого поколения G80, которая тогда называлась Genesis, была выпущена в 2008 году.

В настоящее время линейка Genesis состоит из седанов G70, G80 и G90, а также электрифицированной версии G80, полностью электрической модели GV60 и внедорожников GV70 и GV80 с бензиновыми двигателями.

Укрінформ По материалам:

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