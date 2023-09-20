Hyundai Motor повышает зарплату работникам — Finance.ua

Hyundai Motor повышает зарплату работникам 20.09.2023, 02:21 — Фондовый рынок

Hyundai Motor повышает зарплату работникам

Профсоюз Hyundai Motor в понедельник, 18 сентября, заключил соглашение с работодателем о повышении годовой зарплаты примерно на 12%. При этом сторонам удалось избежать стачки и производственных потерь на крупнейшем заводе компании.

Правда, не все остались довольны: 58,8% членов организации с правом голоса одобрили предварительное соглашение, достигнутое на прошлой неделе, в то время как 41,1% отклонили его.

Поскольку большинство голосов в правлении профсоюза, насчитывающего 44 000 членов, выступили за подписание договоренностей, то такое соглашение было заключено.

В августе профсоюз работников Hyundai Motor Co. проголосовала за возможную забастовку, выдвинув работодателю три условия:

повышение заработной платы;

выделение премии за рост производительности труда;

повышение обязательного пенсионного возраста с 60 до 64 лет.

Что касается высшего порога пенсионного возраста, то ошибки нет: профсоюз пытался повысить возраст выхода на пенсию своих членов, что позволило бы работникам оставаться на работе дольше, поскольку это уменьшает зависимость от пенсионной системы. Однако это требование не было принято.

В любом случае профсоюз Hyundai Motor оказался на высоте — и повышения зарплаты добился, и забастовки избежал. В последний раз на предприятии третьего мирового автопроизводителя по объемам продаж бастовали в 2018 году.

Телеканал 24 По материалам:

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