Hyundai Motor повышает зарплату работникам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai Motor повышает зарплату работникам

Фондовый рынок
0
Hyundai Motor повышает зарплату работникам
Hyundai Motor повышает зарплату работникам
Профсоюз Hyundai Motor в понедельник, 18 сентября, заключил соглашение с работодателем о повышении годовой зарплаты примерно на 12%. При этом сторонам удалось избежать стачки и производственных потерь на крупнейшем заводе компании.
Правда, не все остались довольны: 58,8% членов организации с правом голоса одобрили предварительное соглашение, достигнутое на прошлой неделе, в то время как 41,1% отклонили его.
Поскольку большинство голосов в правлении профсоюза, насчитывающего 44 000 членов, выступили за подписание договоренностей, то такое соглашение было заключено.
В августе профсоюз работников Hyundai Motor Co. проголосовала за возможную забастовку, выдвинув работодателю три условия:
  • повышение заработной платы;
  • выделение премии за рост производительности труда;
  • повышение обязательного пенсионного возраста с 60 до 64 лет.
Что касается высшего порога пенсионного возраста, то ошибки нет: профсоюз пытался повысить возраст выхода на пенсию своих членов, что позволило бы работникам оставаться на работе дольше, поскольку это уменьшает зависимость от пенсионной системы. Однако это требование не было принято.
В любом случае профсоюз Hyundai Motor оказался на высоте — и повышения зарплаты добился, и забастовки избежал. В последний раз на предприятии третьего мирового автопроизводителя по объемам продаж бастовали в 2018 году.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.