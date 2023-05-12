Hyundai Motor инвестирует 2,4 млрд долларов в Индию: хочет увеличить производство электрокаров — Finance.ua
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Hyundai Motor инвестирует 2,4 млрд долларов в Индию: хочет увеличить производство электрокаров

Технологии&Авто
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Hyundai Motor инвестирует 2,4 млрд долларов в Индию: хочет увеличить производство электрокаров
Hyundai Motor инвестирует 2,4 млрд долларов в Индию: хочет увеличить производство электрокаров
Южнокорейская компания Hyundai Motor инвестирует 2,45 млрд долларов в индийский штат Тамилнад в течение следующих 10 лет, чтобы увеличить производство электромобилей в самой густонаселенной стране мира.
Об этом пишет Reuters.
Город Ченай в штате Тамилнад называют азиатским Детройтом. Населённый пункт является центром автомобильного производства, где ежегодно выпускаются миллионы автомобилей.
Hyundai также планирует собирать аккумуляторные блоки с мощностью 178 000 единиц в год и установить 100 зарядных станций в штате в течение следующих пяти лет.
Компания хочет увеличить объем производства на своем заводе около Ченная с 775 000 до 850 000 автомобилей в год. Однако автопроизводитель автомобилей не раскрыл сроки достижения этой цели, ссылаясь на нестабильный спрос.
Фирма ожидает, что объем экспорта достигнет 319 тысяч автомобилей к 2032 году (в 2022 году этот показатель был на уровне 181 тысячи).
В настоящее время Hyundai занимает около 15% доли на рынке легковых автомобилей Индии, уступая только Maruti Suzuki India, местному подразделению японской Suzuki Motor.

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По материалам:
Діло
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