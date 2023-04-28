Hyundai Motor хочет продать все свои предприятия в россии — Reuters — Finance.ua
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Hyundai Motor хочет продать все свои предприятия в россии — Reuters

Фондовый рынок
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Hyundai Motor хочет продать все свои предприятия в россии — Reuters
Hyundai Motor хочет продать все свои предприятия в россии — Reuters
Южнокорейская компания Hyundai Motor намерена полностью уйти с российского рынка и продать свои производственные предприятия в стране казахстанской компании
Как пишет Reuters, переговоры о продаже завода Hyundai в россии находятся на завершающей стадии. Они ждали окончательного одобрения со стороны российского правительства. Пока продолжаются дискуссии о продаже.
Как известно, в прошлом году Hyundai прекратила работу своего представительства в россии. В марте компания объявила, что рассматривает «различные варианты» своей деятельности в россии.
Hyundai вместе со своей дочерней компанией Kia Motors входит в десятку крупнейших автопроизводителей мира. В россии они производят около 200 000 автомобилей в год, что составляет около 4% мирового производства.
Renault, Hyundai и Kia были одними из самых популярных брендов в россии до полномасштабного вторжения в Украину. Теперь их место заняли китайские бренды.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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