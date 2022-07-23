Hyundai и Rolls-Royce выпустят электрическое летающее такси (фото) — Finance.ua

Hyundai и Rolls-Royce выпустят электрическое летающее такси (фото) Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

Прототип летательного такси Hyundai представили еще в 2020 году, Фото: Hyundai

Hyundai и Rolls-Royce начали сотрудничество в новой сфере. Две компании объединили усилия по созданию электрического летательного аппарата. Его прототип должны представить в 2025 году.

Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

На авиашоу в Фарнборо стороны подписали меморандум о намерениях и обнародовали концепцию будущего летательного аппарата. Это будет небольшое воздушное такси.

Новый летательный аппарат будет электрическим конвертопланом., Фото: Hyundai

Прототип аэротакси S-A1 в рамках проекта Urban Air Mobility представили совместно Hyundai и Uber на выставке CES-2020. Это пятиместный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой. Очевидно, именно этот проект помогут претворить в жизнь специалисты Rolls-Royce.

Как известно, что авиационное подразделение Rolls-Royce существует с 1914 года и специализируется на двигателях к самолетам и вертолетам. Британские инженеры помогут разработать электрическую силовую установку для летающего такси.

Hyundai и Rolls-Royce подписали меморандум о сотрудничестве на авиашоу в Фарнборо, Фото: Hyundai

Hyundai возьмет на себя разработку водородных топливных ячеек для Urban Air Mobility. Эта технология имеет свои преимущества по сравнению с аккумуляторными батареями, поскольку обеспечит большую дальность полета и быструю заправку.

Кроме того, в выхлопе такого летательного аппарата содержится исключительно водяной пар. В Rolls-Royce считают, что именно водород позволит коммерческой авиации снизить до нуля вредные выбросы в атмосферу уже к 2050 году.

Фокус По материалам:

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