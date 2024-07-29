Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade Сегодня 22:30 — Фондовый рынок

Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade

Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade. Прототипы этого автомобиля уже не раз появлялись в сети, и премьера новинки уже близко.

Дизайн-студия NY Mammoth подготовила предфинальные изображения нового Palisade, внимательно изучив последние шпионские снимки. Они уверены, что серийная версия будет смотреться именно так.

Рендеры показывают сходство Palisade с Range Rover, особенно в боковом профиле и передней части. Однако у Hyundai решетка радиатора более массивная, а блоки оптики имеют вертикальную форму и сложный рисунок светодиодных ДХВ.

Салон тоже претерпит серьезные изменения: появится сдвоенный экран мультимедиасистемы и цифровой комбинации приборов, новая приборная панель, руль в стиле Land Rover, круглые ручки двери и необычная центральная консоль с сенсорным управлением.

Подробностей о технических характеристиках пока нет. Премьера нового Hyundai Palisade ожидается в конце этого года, а продажи стартуют в 2025 году.

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