Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade

Фондовый рынок
17
Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade
Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade
Hyundai готовит второе поколение своего флагманского SUV — Palisade. Прототипы этого автомобиля уже не раз появлялись в сети, и премьера новинки уже близко.
Дизайн-студия NY Mammoth подготовила предфинальные изображения нового Palisade, внимательно изучив последние шпионские снимки. Они уверены, что серийная версия будет смотреться именно так.
Рендеры показывают сходство Palisade с Range Rover, особенно в боковом профиле и передней части. Однако у Hyundai решетка радиатора более массивная, а блоки оптики имеют вертикальную форму и сложный рисунок светодиодных ДХВ.
Салон тоже претерпит серьезные изменения: появится сдвоенный экран мультимедиасистемы и цифровой комбинации приборов, новая приборная панель, руль в стиле Land Rover, круглые ручки двери и необычная центральная консоль с сенсорным управлением.
Подробностей о технических характеристиках пока нет. Премьера нового Hyundai Palisade ожидается в конце этого года, а продажи стартуют в 2025 году.
Быстро, удобно и выгодно можно сделать ОСАГО на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.