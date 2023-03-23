Hypersonix создаст гиперзвуковой самолет для Пентагона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hypersonix создаст гиперзвуковой самолет для Пентагона

Технологии&Авто
16
Hypersonix создаст гиперзвуковой самолет для Пентагона
Hypersonix создаст гиперзвуковой самолет для Пентагона, Фото: HypersonixAU
Австралийская аэрокосмическая компания Hypersonix построит для Минобороны США беспилотный гиперзвуковой самолет из композитных материалов для испытаний гиперзвукового оружия.
Об этом 22 марта сообщил телеканал 9News.
Отмечается, что аппарат будет оснащен водородным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и сможет развивать скорость от 5 Маха (6174 км/ч) до 7 Маха (8600 км/ч).
Он полностью изготовлен на 3D принтере и является экологически чистым устройством с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.
Как заявил управляющий директор и соучредитель Hypersonix Дэвид Вотерхауc, силовая установка аппарата не имеет подвижных частей, которые могут сломаться, и при его изготовлении применялись специальные сплавы, устойчивые к коррозии, окислению, воздействию высоких температур и давлению.
Дальность полета БПЛА будет составлять не менее 1000 км. Он сможет нести на борту около 10 кг груза.
Первый прототип БПЛА планируется изготовить к началу 2024 года.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.