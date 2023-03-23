Hypersonix создаст гиперзвуковой самолет для Пентагона — Finance.ua

Hypersonix создаст гиперзвуковой самолет для Пентагона Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Hypersonix создаст гиперзвуковой самолет для Пентагона, Фото: HypersonixAU

Австралийская аэрокосмическая компания Hypersonix построит для Минобороны США беспилотный гиперзвуковой самолет из композитных материалов для испытаний гиперзвукового оружия.

Об этом 22 марта сообщил телеканал 9News.

Отмечается, что аппарат будет оснащен водородным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и сможет развивать скорость от 5 Маха (6174 км/ч) до 7 Маха (8600 км/ч).

Он полностью изготовлен на 3D принтере и является экологически чистым устройством с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.

Как заявил управляющий директор и соучредитель Hypersonix Дэвид Вотерхауc, силовая установка аппарата не имеет подвижных частей, которые могут сломаться, и при его изготовлении применялись специальные сплавы, устойчивые к коррозии, окислению, воздействию высоких температур и давлению.

Дальность полета БПЛА будет составлять не менее 1000 км. Он сможет нести на борту около 10 кг груза.

Первый прототип БПЛА планируется изготовить к началу 2024 года.

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