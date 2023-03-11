Huawei Watch 4 получит циферблат из циркония и поддержку спутниковой связи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Huawei Watch 4 получит циферблат из циркония и поддержку спутниковой связи

Фондовый рынок
1
Серия Huawei Watch 3 была официально представлена два года назад, так что самое время для выпуска часов Huawei Watch 4.
Циферблат часов Watch 4 будет выполнен из уникального циркониевого материала, который известен своей прочностью и стойкостью к образованию трещин. Этот материал в четыре раза жестче и не стареет, гарантируя, что часы сохранят свою эстетику дизайна в течение длительного периода времени. Ожидается, что Huawei будет использовать этот материал в премиальной версии Watch 4.
Помимо уникального дизайна, Watch 4 также призваны революционизировать способы общения. Часы будут оснащены возможностями спутниковой связи, что позволит пользователям отправлять SMS, не полагаясь на мобильную сеть.
Это важное событие, поскольку оно сделает Huawei Watch 4 первыми в области умными часами, поддерживающими эту функцию. Согласно недавней утечке, Watch 4 и Watch 4 Pro уже прошли сертификацию WiFi под кодовыми названиями ARC (Arch) и MDS (Medusa) соответственно.
Хотя Huawei еще не подтвердила дату выпуска Watch 4, мы ожидаем значительных улучшений по сравнению с предыдущими моделями.
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.