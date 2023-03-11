Huawei Watch 4 получит циферблат из циркония и поддержку спутниковой связи — Finance.ua

Huawei Watch 4 получит циферблат из циркония и поддержку спутниковой связи 11.03.2023, 00:18 — Фондовый рынок

Серия Huawei Watch 3 была официально представлена два года назад, так что самое время для выпуска часов Huawei Watch 4.

Циферблат часов Watch 4 будет выполнен из уникального циркониевого материала, который известен своей прочностью и стойкостью к образованию трещин. Этот материал в четыре раза жестче и не стареет, гарантируя, что часы сохранят свою эстетику дизайна в течение длительного периода времени. Ожидается, что Huawei будет использовать этот материал в премиальной версии Watch 4.

Помимо уникального дизайна, Watch 4 также призваны революционизировать способы общения. Часы будут оснащены возможностями спутниковой связи, что позволит пользователям отправлять SMS, не полагаясь на мобильную сеть.

Это важное событие, поскольку оно сделает Huawei Watch 4 первыми в области умными часами, поддерживающими эту функцию. Согласно недавней утечке, Watch 4 и Watch 4 Pro уже прошли сертификацию WiFi под кодовыми названиями ARC (Arch) и MDS (Medusa) соответственно.

Хотя Huawei еще не подтвердила дату выпуска Watch 4, мы ожидаем значительных улучшений по сравнению с предыдущими моделями.

iLenta По материалам:

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