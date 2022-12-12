Huawei выпустила необычный смарт-часы со встроенными наушниками — Finance.ua
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Huawei выпустила необычный смарт-часы со встроенными наушниками

Технологии&Авто
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Huawei выпустила необычный смарт-часы со встроенными наушниками
Huawei выпустила необычный смарт-часы со встроенными наушниками, Фото: Huawei
Компания Huawei выпустила умные часы Watch Buds. Как следует из названия, они совмещают часы и беспроводные TWS-наушники.
Наушники прячутся под откидным дисплеем — крышка имеет магнитную конструкцию. Каждый модуль весит 4 грамма. Huawei уверяет, что, несмотря на небольшие габариты, звучат они качественно на уровне обычных беспроводных моделей.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Заявленная автономность Huawei Watch Buds на одном заряде составляет до трех дней. Слушать музыку можно в течение 4 часов. Наушники не делятся на «правый» и «левый» и автоматически определяют положение пользователя в ухе.
Что касается самых часов, они получили корпус из нержавеющей стали и круглый сенсорный AMOLED-дисплей диагональю 1,43. Имеются датчики ЧСС и SpO2, а также стандартные для своего класса функции мониторинга здоровья. Часы способны отслеживать более 80 спортивных режимов. В качестве «операционки» выступает HarmonyOS.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Гибридные смарт-часы Huawei Watch Buds оценили в 2980 юаней, или около 15 000 грн. Будут ли они продаваться за пределами Китая, пока неясно. В любом случае в скором времени их можно будет найти в торговых площадках по типу AliExpress.
По материалам:
УНІАН
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