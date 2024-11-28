Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 70 без Android — Finance.ua

Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 70 без Android
Huawei официально анонсировала новую серию смартфонов Mate 70, которая станет первой из новой операционной системы HarmonyOS Next. Эта система, не зависящая от сервисов Google Android, не поддерживает Android-приложения, что уже вызывало немало вопросов у пользователей. Однако Huawei утверждает, что для своей экосистемы она обеспечила более 15 000 приложений и планирует увеличить это число до 100 000 в ближайшие месяцы.
В смартфонах Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus и Mate 70 RS нет никаких американских компонентов из-за пятилетних санкций США. Все эти модели работают на обновленной версии HarmonyOS 4.3, которая вышла еще в августе 2019 года, но теперь получила новую версию HarmonyOS Next.
Для пользователей, выбирающих новую систему без Android, существует ограниченный выбор приложений. Однако Huawei заявляет, что уже к 2025 году все новые смартфоны компании, включая планшеты, будут работать на HarmonyOS Next.
Huawei Mate 70: базовая модель имеет дисплей 6,7 дюйма с частотой обновления до 120 Гц, батарею емкостью 5300 мАч, поддержку зарядки 66 Вт через USB-C, а также беспроводную зарядку на 50 Вт. Камеры включают основную 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS), 12 МП телеобъектив с OIS, 40 МП камеру с ультрашироким углом и 13 МП фронтальную камеру для селфи. Цена стартует от 5,499 юаней (~760 $) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя.
Huawei Mate 70 Pro: есть поддержка Wi-Fi 7, спутниковые коммуникации, более быстрая зарядка, больше экран и камера 48 МП, а также AI-функции для фотографии. Цена стартует от 6,499 юаней (~898 $).
Huawei Mate 70 Pro Plus: улучшены сенсоры камер, а также базовые характеристики с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Цена — 8,499 юаней (~1,174 $).
Huawei Mate 70 RS: премиум-модель с титановым корпусом и аналогичными характеристиками к Mate 70 Pro Plus, цена стартует от 11,999 юаней (~1,657 $).
Huawei также представила новый складной смартфон Mate X6 с внутренним экраном 7,93 дюйма и внешним экраном 6,45 дюйма. Это модель с улучшенной прочностью за счет использования карбона и алюминия, что позволило снизить толщину устройства до 9,85 мм в сложенном виде. Отличия от предыдущих моделей — камера на 50 МП на задней панели, 48 МП телеобъектив и 40 МП ультраширокоугольная камера.
Поделиться новостью