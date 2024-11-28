Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 70 без Android — Finance.ua

Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 70 без Android Сегодня 04:15 — Фондовый рынок

Huawei официально анонсировала новую серию смартфонов Mate 70, которая станет первой из новой операционной системы HarmonyOS Next. Эта система, не зависящая от сервисов Google Android, не поддерживает Android-приложения, что уже вызывало немало вопросов у пользователей. Однако Huawei утверждает, что для своей экосистемы она обеспечила более 15 000 приложений и планирует увеличить это число до 100 000 в ближайшие месяцы.

В смартфонах Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus и Mate 70 RS нет никаких американских компонентов из-за пятилетних санкций США. Все эти модели работают на обновленной версии HarmonyOS 4.3, которая вышла еще в августе 2019 года, но теперь получила новую версию HarmonyOS Next.

Для пользователей, выбирающих новую систему без Android, существует ограниченный выбор приложений. Однако Huawei заявляет, что уже к 2025 году все новые смартфоны компании, включая планшеты, будут работать на HarmonyOS Next.

Huawei Mate 70: базовая модель имеет дисплей 6,7 дюйма с частотой обновления до 120 Гц, батарею емкостью 5300 мАч, поддержку зарядки 66 Вт через USB-C, а также беспроводную зарядку на 50 Вт. Камеры включают основную 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS), 12 МП телеобъектив с OIS, 40 МП камеру с ультрашироким углом и 13 МП фронтальную камеру для селфи. Цена стартует от 5,499 юаней (~760 $) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя.

Huawei Mate 70 Pro: есть поддержка Wi-Fi 7, спутниковые коммуникации, более быстрая зарядка, больше экран и камера 48 МП, а также AI-функции для фотографии. Цена стартует от 6,499 юаней (~898 $).

Huawei Mate 70 Pro Plus: улучшены сенсоры камер, а также базовые характеристики с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Цена — 8,499 юаней (~1,174 $).

Huawei Mate 70 RS: премиум-модель с титановым корпусом и аналогичными характеристиками к Mate 70 Pro Plus, цена стартует от 11,999 юаней (~1,657 $).

Huawei также представила новый складной смартфон Mate X6 с внутренним экраном 7,93 дюйма и внешним экраном 6,45 дюйма. Это модель с улучшенной прочностью за счет использования карбона и алюминия, что позволило снизить толщину устройства до 9,85 мм в сложенном виде. Отличия от предыдущих моделей — камера на 50 МП на задней панели, 48 МП телеобъектив и 40 МП ультраширокоугольная камера.

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