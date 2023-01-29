Huawei P60 получит новое зарядное устройство мощностью 88 Вт — Finance.ua

Huawei P60 получит новое зарядное устройство мощностью 88 Вт Сегодня 04:52 — Фондовый рынок

Компания Huawei зарегистрировала новый блок питания для быстрой зарядки смартфонов с номером модели HW-200440C00, отличающийся от предыдущих зарядных устройств.

Новый адаптер изготовлен компаниями Boshuo Technology и Yada Electronics. Работает от 20В и 4,4А, т.е. мощность зарядки 88Вт. Этот адаптер совместим с устройствами, поддерживающими зарядку мощностью 40 Вт и 66 Вт.

Данное зарядное устройство будет работать с несколькими протоколами быстрой зарядки, такими как SCP, FCP, PD3.0, PPS и QC2.0, которые поддерживаются различными смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими устройствами.

Быстрая зарядка такой мощности никогда не использовалась в устройствах Huawei. Ожидается, что она станет зарядным эталоном для всех телефонов серии Huawei P60.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.