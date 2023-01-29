Huawei P60 получит новое зарядное устройство мощностью 88 Вт — Finance.ua
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Huawei P60 получит новое зарядное устройство мощностью 88 Вт

Фондовый рынок
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Компания Huawei зарегистрировала новый блок питания для быстрой зарядки смартфонов с номером модели HW-200440C00, отличающийся от предыдущих зарядных устройств.
Новый адаптер изготовлен компаниями Boshuo Technology и Yada Electronics. Работает от 20В и 4,4А, т.е. мощность зарядки 88Вт. Этот адаптер совместим с устройствами, поддерживающими зарядку мощностью 40 Вт и 66 Вт.
Данное зарядное устройство будет работать с несколькими протоколами быстрой зарядки, такими как SCP, FCP, PD3.0, PPS и QC2.0, которые поддерживаются различными смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими устройствами.
Быстрая зарядка такой мощности никогда не использовалась в устройствах Huawei. Ожидается, что она станет зарядным эталоном для всех телефонов серии Huawei P60.
По материалам:
itechua
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