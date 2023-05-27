Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапиксельная камера и аккумулятор на 7000 мАч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапиксельная камера и аккумулятор на 7000 мАч

21
Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапиксельная камера и аккумулятор на 7000 мАч
Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапиксельная камера и аккумулятор на 7000 мАч
HUAWEI пополнила серию смартфонов Nova, представив модель Y91. Новинка отличается большим дисплеем, мощным аккумулятором и двойной камерой на 50 Мп.
HUAWEI Nova Y91 получил 6,95-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 270 Гц. «Сердцем» смартфона стал Snapdargon 680 в связке с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти.
В состав тыльной камеры вошел основной 50-мегапиксельный датчик и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп с LED-вспышкой. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронталка с разрешением 8 Мп. За питание новинки отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт. Среди прочего есть поддержка SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 801. ac, Bluetooth 5.0, GPS, а также порт USB Type-C и стереодинамики. Работает смартфон под управлением Emui 13.
Доступен HUAWEI Nova Y91 в черной и белой расцветках корпуса, однако его стоимость и дата старта продаж пока не объявлены.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.