Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапиксельная камера и аккумулятор на 7000 мАч — Finance.ua

Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапиксельная камера и аккумулятор на 7000 мАч 27.05.2023, 00:37

Huawei Nova Y91: Snapdargon, 50-мегапиксельная камера и аккумулятор на 7000 мАч

HUAWEI пополнила серию смартфонов Nova, представив модель Y91. Новинка отличается большим дисплеем, мощным аккумулятором и двойной камерой на 50 Мп.

HUAWEI Nova Y91 получил 6,95-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 270 Гц. «Сердцем» смартфона стал Snapdargon 680 в связке с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти.

В состав тыльной камеры вошел основной 50-мегапиксельный датчик и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп с LED-вспышкой. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронталка с разрешением 8 Мп. За питание новинки отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт. Среди прочего есть поддержка SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 801. ac, Bluetooth 5.0, GPS, а также порт USB Type-C и стереодинамики. Работает смартфон под управлением Emui 13.

Доступен HUAWEI Nova Y91 в черной и белой расцветках корпуса, однако его стоимость и дата старта продаж пока не объявлены.

itechua По материалам:

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