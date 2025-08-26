Госбанк ввел персональный менеджмент для клиентов ФЛП — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Госбанк ввел персональный менеджмент для клиентов ФЛП Сегодня 11:26

В государственном Sense Bank сообщили, что с 22 августа 2025 года для всех клиентов физических лиц-предпринимателей доступен персональный менеджер. Таким образом, ФЛП — клиенты финансовой организации и их доверенные лица, открывшие ФЛП аккаунт онлайн через Sense SuperApp, в разделе приложения «Поддержка» смогут увидеть контактные данные закрепленного персонального менеджера, которому они могут позвонить или написать письмо.

Как сообщается в новости, функция «Контакты персонального менеджера» призвана значительно повысить уровень сервиса для индивидуальных предпринимателей. Новый функционал позволяет обеспечить удобный формат связи: персональный менеджер — ФЛП. Консультации персонального менеджера будут доступны в рабочее время через мобильное приложение, а в онлайн-чате приложения — круглосуточно.

По мнению директора департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яны Шумуновой, такой шаг откроет новые возможности для индивидуальных предпринимателей.

«Персональный менеджер — это услуга, которую банки обычно добавляют в пакет услуг для премиальных бизнес-клиентов. Сегодня в Sense Bank мы меняем это. Благодаря этой функции каждый наш клиент ФЛП будет иметь доступ не только к услугам персонального менеджера, но и к круглосуточному чату для решения любых вопросов. Функционал дополнит существующую линейку онлайн-сервисов для индивидуальных предпринимателей. Мы стремимся максимально упростить ведение собственного бизнеса для украинских предпринимателей, а потому не только перевели 100% всех услуг для ФЛП в онлайн, но и постоянно дополняем его новыми возможностями», — отметила Яна Шумунова.

Отдельно финансисты отметили, что индивидуальные предприниматели при постоянном сотрудничестве с персональным менеджером в решении бизнес-задач смогут получить консультацию по личным финансам.

