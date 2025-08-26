Госбанк ввел персональный менеджмент для клиентов ФЛП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Госбанк ввел персональный менеджмент для клиентов ФЛП

48
Госбанк ввел персональный менеджмент для клиентов ФЛП
Госбанк ввел персональный менеджмент для клиентов ФЛП
В государственном Sense Bank сообщили, что с 22 августа 2025 года для всех клиентов физических лиц-предпринимателей доступен персональный менеджер. Таким образом, ФЛП — клиенты финансовой организации и их доверенные лица, открывшие ФЛП аккаунт онлайн через Sense SuperApp, в разделе приложения «Поддержка» смогут увидеть контактные данные закрепленного персонального менеджера, которому они могут позвонить или написать письмо.
Как сообщается в новости, функция «Контакты персонального менеджера» призвана значительно повысить уровень сервиса для индивидуальных предпринимателей. Новый функционал позволяет обеспечить удобный формат связи: персональный менеджер — ФЛП. Консультации персонального менеджера будут доступны в рабочее время через мобильное приложение, а в онлайн-чате приложения — круглосуточно.
По мнению директора департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яны Шумуновой, такой шаг откроет новые возможности для индивидуальных предпринимателей.
«Персональный менеджер — это услуга, которую банки обычно добавляют в пакет услуг для премиальных бизнес-клиентов. Сегодня в Sense Bank мы меняем это. Благодаря этой функции каждый наш клиент ФЛП будет иметь доступ не только к услугам персонального менеджера, но и к круглосуточному чату для решения любых вопросов. Функционал дополнит существующую линейку онлайн-сервисов для индивидуальных предпринимателей. Мы стремимся максимально упростить ведение собственного бизнеса для украинских предпринимателей, а потому не только перевели 100% всех услуг для ФЛП в онлайн, но и постоянно дополняем его новыми возможностями», — отметила Яна Шумунова.
Отдельно финансисты отметили, что индивидуальные предприниматели при постоянном сотрудничестве с персональным менеджером в решении бизнес-задач смогут получить консультацию по личным финансам.
По материалам:
Сенс Банк
ФЛПБанки УкраиныНалогиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems