Honor представил новый смартфон-трансформер — Finance.ua

Honor представил новый смартфон-трансформер Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Honor представил новый смартфон-трансформер, Фото: GSM Arena

Китайская компания Honor представила в среду, 23 ноября, новый складной смартфон Honor Magic Vs.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет внутренний 20-сантиметровый органически светодиодный дисплей с разрешением 2272×1984 пикселей и частотой обновления экрана в 90Гц.

При этом внешний органически светодиодный дисплей равен 16,4 см. Он имеет разрешение в 2560×1080 пикселей и чистоту обновления экрана в 120Гц.

В середине смартфона установлен процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея с мощностью в 5000 мегаампер в час.

Фото: GSM Arena

Во время испытаний в лаборатории компании устройство показало, что может сгибаться более 400 000 раз, что составляет более десяти лет использования со 100 сгибаниями в день.

Основная камера имеет 54 Мп, а селфикамера — 16 Мп.

Honor Magic Vs будет доступен в трех цветах — оранжевом, голубом и черном, а также в черном и золотом, но для устройств с наибольшей памятью.

Версия устройства с 8/256 ГБ будет стоить 1050 долларов США, версия 12/256 Гб — 1120 долларов, а самый популярный вариант в 12/512 Гб — 1260 долларов.

Укрінформ По материалам:

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