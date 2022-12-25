Honor анонсировала новый бюджетный игровой смартфон 80 GT (видео) — Finance.ua
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Honor анонсировала новый бюджетный игровой смартфон 80 GT (видео)

Фондовый рынок
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Компания Honor официально объявила, что проведет полноценную презентацию нового продукта 26 декабря. Дебютируют Honor 80 GT и Honor Pad V8 Pro.
Было опубликовано тизерное видео Honor 80 GT, которое намекает на флагманскую ориентированость модели и показывет отличие по дизайну от серии Honor 80.
Модуль основной камеры в новом GT похож на то, что мы видели в серии Honor 20/30. Общая вертикальная компоновка более узнаваемая и минималистичная.
Игровой опыт является основным направлением продвижения данной модели. Потому Honor 80 GT получит OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и расположенным по центру отверстием для камеры. Ультраузкие с четырех краев прямого экрана рамки с разрешением 1,5K и высокочастотное затемнение ШИМ 1920 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen1.
По материалам:
prostomob
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