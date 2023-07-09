Honor 90 выходит на рынок Европы с процессором Snapdragon 7 Gen 1 и камерой на 200 Мп — Finance.ua
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Honor 90 выходит на рынок Европы с процессором Snapdragon 7 Gen 1 и камерой на 200 Мп

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Презентованный несколько месяцев назад в Китае флагман Honor 90 добрался до европейского рынка. Смартфон относится к среднему ценовому сегменту, имея при этом передовую чип-систему Snapdragon 7 Gen 1 и навороченную камеру на 200 Мп.
Новинка отличается привлекательным дизайном и изогнутым дисплеем. Специалисты экс-дочки Huawei уделили особое внимание экрану, получившему большую OLED-панель 6,7″/FHD+/120 Гц/1600 нит. Дисплей имеет наибольшую в области частоту широтно-импульсной модуляции (ШИМ) яркости — 3840 Гц. Утверждается, что это минимизирует нагрузку на глаза пользователя, когда экран установлен на низкую яркость.
Еще одним наворотом является основная задняя камера на 200 Мп, оснащенная 1/1,4-дюймовым сенсором. Также имеется 12-Мп ультраширокоугольник с углом обзора 112° и 2-Мп датчик глубины. Съемку selfie обеспечивает 50-Мп модуль. Внутри установлен упомянутый ранее процессор SD7 Gen1 в паре с 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб хранилища.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА/ч с быстрой зарядкой 66W через порт USB Type-C 2.0 и работает под управлением Android 13/MagicOS 7.1.
Европейская версия предлагается в Великобритании в цветах Midnight Black (черный), Emerald Green (зеленый) и Diamond Silver (серебристый) по цене £449,99 за версию с памятью 8/256 ГБ и £499,99 за вариант 12/512 Гб.
По материалам:
prostomob
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