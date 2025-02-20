Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото) — Finance.ua

Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото) 20.02.2025, 00:24 — Технологии&Авто

Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото)

Японская компания Honda официально представила мощную версию электрического кроссовера S7.

Первые снимки модели опубликовало издание CarNewsChina

Мощная и доступная модель дебютирует сначала на рынке Китая, где уже развернуто ее локальное производство. Судя по снимкам, кроссовер мало чем отличается от концепт-кара, уже показанного ранее.

Электрокар Honda S7 имеет рубленый экстерьер с ярко выраженным носом, а также высокой оконной линией и изящной оптикой. Габариты новинки составляют 4750*1930*1625 мм при колесной базе 2930 мм. Масса автомобиля — 2305 кг.

Интерьер Honda S7 дополняют узкая цифровая приборная панель, а также 12,8-дюймовый экран мультимедиа. Первой на рынок выйдет 476-сильная полноприводная версия за 28 000 долларов. Электрокар ускоряется до первой сотни за 4,6 секунды и имеет потолок скорости 180 км/ч. В дальнейшем планируется выпуск 272-сильной заднеприводной версии. Запас хода всех модификаций составит 620 км.

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