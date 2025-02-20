Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото) — Finance.ua
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Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото)
Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото)
Японская компания Honda официально представила мощную версию электрического кроссовера S7.
Первые снимки модели опубликовало издание CarNewsChina.
Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото)
Мощная и доступная модель дебютирует сначала на рынке Китая, где уже развернуто ее локальное производство. Судя по снимкам, кроссовер мало чем отличается от концепт-кара, уже показанного ранее.
Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото)
Электрокар Honda S7 имеет рубленый экстерьер с ярко выраженным носом, а также высокой оконной линией и изящной оптикой. Габариты новинки составляют 4750*1930*1625 мм при колесной базе 2930 мм. Масса автомобиля — 2305 кг.
Honda представила доступный 476-сильный электрокроссовер (фото)
Интерьер Honda S7 дополняют узкая цифровая приборная панель, а также 12,8-дюймовый экран мультимедиа. Первой на рынок выйдет 476-сильная полноприводная версия за 28 000 долларов. Электрокар ускоряется до первой сотни за 4,6 секунды и имеет потолок скорости 180 км/ч. В дальнейшем планируется выпуск 272-сильной заднеприводной версии. Запас хода всех модификаций составит 620 км.
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По материалам:
vnedorozhnik.net.ua
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