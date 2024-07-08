Honda показала практичный семейный минивэн со спортивным дизайном (фото) — Finance.ua
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Honda показала практичный семейный минивэн со спортивным дизайном (фото)

Технологии&Авто
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Компактный семейный минивэн Honda Freed получил стильный тюнинг от Mugen. Модель имеет новый кузовной обвес и несколько других улучшений.
Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Дизайн

Впереди Honda Freed Air от Mugen расположен новый бампер с компактным сплиттером. Также появились дополнительные воздухозаборники.
Кроме этого, минивэн получил новые боковые пороги. На автомобиле установили большие легкосплавные колесные диски.
Honda показала практичный семейный минивэн со спортивным дизайном (фото)
Также были изменены боковые зеркала заднего вида. По бокам находятся декоративные полосы.
Сзади расположен увеличенный спойлер. На бампере есть диффузор.
Honda показала практичный семейный минивэн со спортивным дизайном (фото)
Также пакет наработок получила внедорожная модификация Crosstar. Она отличается наличием рейлингов на крыше, затемненными колесными дисками и камуфляжными полосами по бокам.
Кроме этого, Honda Freed Crosstar от Mugen получила стальную защиту сзади. Эта версия имеет пластиковую отделку колесных арок.

Характеристики

Базовый минивэн оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 130 л.с. Он работает в паре с бесступенчатой ​​коробкой.
Топовая версия Honda Freed оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами мощностью 135 л.с. На выбор предлагаются модификации с передним или полным приводом.
Honda показала практичный семейный минивэн со спортивным дизайном (фото)
Пакет наработок от Mugen все еще находится на стадии разработки. Поэтому финальный продукт может немного отличаться.
Все улучшения будут предлагаться для владельцев Honda Freed по отдельности. Также для минивэна предложат многие другие аксессуары. Среди них — колесные диски, инструменты для кемпинга и дополнительные отсеки для хранения вещей.
По материалам:
novyny.pro
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