Honda отзывает полмиллиона машин из-за проблем с тормозами — Finance.ua

Honda отзывает полмиллиона машин из-за проблем с тормозами Сегодня 06:03

Honda отзывает полмиллиона машин из-за проблем с тормозами

Компания Honda отзывает 580 тысяч новых машин из-за проблем с тормозами. Японцы признали, что на моделях Fit/Jazz, Freed, Freed+, Vezel, StepWGN, Shuttle, Odyssey, CR-V, Insight, Grace, Jade, Accord, Honda e и Clarity может быть неисправен датчик давления тормозной жидкости.

Honda утверждает, что в группе риска машины, выпущенные со 2 июля 2018 года по 1 марта 2022 года. Неисправность возникла из-за заводского брака: нарушение технологии спровоцировало попадание монтажного масла на датчик давления тормозной жидкости. Зафиксировано четыре несчастных случая и около 1100 жалоб на некорректную работу тормозов.

Пока что отзывная кампания касается только автомобилей для внутреннего рынка. На всех машинах из группы риска проверят тормозную систему и при необходимости заменят неисправный датчик. Все работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.

Компания Honda уже второй раз за последний месяц инициирует глобальный отзыв. В середине марта пришлось внепланово проверить почти полмиллиона машин для американского рынка из-за проблем с застежками ремней безопасности.

По материалам: https://www.avtomir.ua/

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