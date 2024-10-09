Honda отзывает около 1,7 млн ​​автомобилей из-за проблем с системой рулевого управления — Finance.ua
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Honda отзывает около 1,7 млн ​​автомобилей из-за проблем с системой рулевого управления

Технологии&Авто
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Honda отзывает около 1,7 млн ​​автомобилей из-за проблем с системой рулевого управления
Honda отзывает около 1,7 млн ​​автомобилей из-за проблем с системой рулевого управления
Автомобильная компания Honda 9 октября заявила, что отзывает около 1,7 млн ​​американских автомобилей из-за проблем с системой рулевого управления на некоторых моделях, которые могут увеличить риск аварии.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что под отзыв подпадают некоторые из известных автомобилей японского автопроизводителя, такие как Civic Type R, Acura Integra и CR-V 2022−2025 годов.
В компании сообщили, что блок рулевого редуктора мог быть сделан неправильно. Это может привести к чрезмерному внутреннему трению и привести к трудностям с управлением.
Дилеры бесплатно заменят изношенную зубчатую пружину и при необходимости перераспределят или добавят смазку.
По материалам:
Espreso.tv
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