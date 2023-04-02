Honda готовит новый стильный кроссовер для конкуренции с Toyota RAV4 — Finance.ua

Honda готовит новый стильный кроссовер для конкуренции с Toyota RAV4
Honda готовит к выходу на европейский рынок новый стильный кроссовер ZR-V, который займет место между моделями HR-V и CR-V.
Об этом сообщили на сайте AutoExpress.
Honda ZR-V станет конкурентом для кроссоверов Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Он существенно отличается снаружи от других автомобилей бренда.
Кроссовер уже доступен для покупки в Японии и США, но вскоре он должен дебютировать на европейском рынке. Его выход намечен на конец 2023 года. По слухам, начальная цена Honda ZR-V составит около 37 тысяч долларов.
Габариты Honda ZR-V 2023:
- длина — 4568 мм;
- ширина — 1840 мм;
- высота — 1621 мм;
- колесная база — 2655 мм.
Honda ZR-V будет предложена с двумя силовыми установками. Топовый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель имеет мощность 181 л.с. и крутящий момент 315 Нм. Также будет доступен 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с меньшей мощностью. Они будут работать в паре с бесступенчатой коробкой переключения передач.
Кроссовер станет доступным с передним и полным приводом. Гибридная модификация должна появиться позже.
В интерьере установлены 10,2-дюймовый мультимедийный дисплей и 9-дюймовая приборная панель. В центре находятся физические органы управления.
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