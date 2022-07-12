HMD представила три новых телефона Nokia (фото, цена) — Finance.ua

HMD представила три новых телефона Nokia (фото, цена) Сегодня 23:34 — Фондовый рынок

Компания HMD Global, обладающая правами на бренд Nokia, анонсировала сегодня сразу три «фичерфона» Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip, Nokia 5710 XpressAudio и 8-дюймовый Android-планшет Nokia T10.

Модель Nokia 8210 4G представляет собой переосмысление культовой классики Nokia 8210, представленной в далеком 1999 году. Моноблок сохранил основные детали дизайна, но получил крупный 2,8-дюймовый дисплей, а также поддержку 4G (VoLTE) и карт памяти MicroSD (до 32 ГБ).

В перечень особенностей входит встроенный MP3-плеер, FM Radio, а также игра Змейка. Но самое главное — от съемной батареи на 1450 мАч телефон может работать до 6 часов в режиме непрерывного разговора или до 19 дней в режиме standby.

Главной особенностью модели Nokia 5710 XpressAudio выступают «встроенные» беспроводные наушники. Взяв за основу наработки модели Nokia 5310 разработчики добавили в корпус специальную нишу для наушников. Скрытый за крышкой-слайдером отдел позволяет не только хранить наушники-вкладыши во избежание потери, но и заряжать их аккумуляторы.

Уже по названию новой модели Nokia 2660 Flip понятно, что речь идет о раскладушке. Телефон ориентирован на поклонников именного такого формата, он содержит крупные цифровые клавиши, выделенную кнопку для срочного вызова родных, а процесс зарядки существенно упрощен за счет док-станции (пользователям старшего возраста не придется долго искать и вставлять зарядный кабель — достаточно положить телефон на подставку).

Планшет Nokia T10 выполнен в довольно компактном 8-дюймовом формате (разрешение 1280×800 точек), а его полимерный корпус с нанотекстурой устойчив к царапинам. Модель основана на восьмиядерном чипсете Unisoc T606 с двумя производительными ядрами Cortex-A75 и шестью энергоэффективными ядрами Cortex A-55. В зависимости от конфигурации объем ОЗУ может составлять 3 или 4 ГБ, а емкость хранилища — 32 или 64 ГБ (плюс MicroSD).

Устройство получило стереодинамики, основную камеру на 8 Мп, фронтальную на 2 Мп, аудиразъем 3,5 мм, а также модули Wi-Fi 802.11 g/n/ac, Bluetooth 5.0 и LTE. Объем батареи составляет 5250 мАч, заряжать ее можно с помощью порта USB-C (поддерживается мощность 10 Вт).

Цена

Все четыре новинки поступят в продажу в Европе уже в текущем месяце, при этом их стоимость составит:

Nokia 8210 4G — €59;

Nokia 2660 Flip — €59;

Nokia 5710 XpressAudio — €69;

Nokia T10 — €159 (Wi-Fi, 3/32GB)

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