Главная конференция для инвесторов «Жить на проценты» возвращается — как и кто может приобщиться Сегодня 11:40

Главная конференция для инвесторов «Жить на проценты» возвращается — как и кто может приобщиться

Конференция «Жить на проценты» состоится в Chamber Plaza в Киеве 9 ноября. Участников мероприятия ожидают оживленные дискуссии, новые знакомства и инвесторские инсайды. Возможности для инвестиций смогут увидеть даже самые большие скептики. Заинтересовало? Тогда рассказываем подробнее.

Для кого эта конференция?

Мероприятие пригодится как тем, кто уже инвестирует, так и тем, кто только собирается это делать. Если вы уже хорошо знаете, как накапливать деньги, а теперь хотите научиться их приумножить, тогда это мероприятие точно для вас.

Конференция «Жить на проценты» соберет в одном месте:

финансистов;

инвесторов;

известных бизнесменов;

лидеров мнений;

тех, кто хочет ориентироваться в инвестиционных трендах.

Что ждет участников конференции?

На конференции в течение целого дня выступят лидеры мнений в сфере инвестиций, а все желающие смогут приобщиться к дискуссиям. Будут говорить об эффективных стратегиях инвестирования, подходах к анализу предложений, а также будут рассказывать, как обезопасить себя от ошибок тем, кто только вступает на инвестиционный путь.

Участники смогут расширить свои знания в самых разных вариантах инвестирования — агро, земля, облигации и многие другие. Как для новичков, так и для инвесторов с опытом участие в конференции «Жить на проценты» — хорошая возможность научиться чему-то новому.

Также в рамках мероприятия состоится нетворкинг, где все участники и гости смогут пообщаться и поделиться своим опытом, а еще завести новые знакомства, построить новые связи и найти потенциальных партнеров для инвестирования. Мероприятие хорошо подойдет даже для интровертов, ведь все участники этого события — единомышленники, которых интересует общая тема. Кстати, участников мероприятия ждет фуршет со вкусностями и алкогольными напитками.

Важно: помещение, в котором будет проходить мероприятие, оснащено укрытием для безопасности всех участников.

Как стать партнером?

Один из вариантов участия в конференции «Жить на проценты» — стать партнером мероприятия. Это достаточно престижно, ведь конференция проводится уже несколько лет подряд, и она традиционно на устах украинских инвесторов. К тому же, среди партнеров конференций предыдущих лет были лидеры инвестиционного рынка Украины — компании Zeminvest, Биржевой университет, Inzhur, Твоє Коло, Fondexx и другие.

Что дает участие в конференции для партнеров? Преимуществ немало, среди них:

возможность рассказать о своем проекте в пределах мероприятия, в зонах стендов и нетворкинга;

возможность вживую презентовать услуги своей потенциальной аудитории;

возможность расширить базу клиентов;

возможность презентовать успешные кейсы своей компании;

возможность поделиться своим опытом, организовав выступление спикера от своей компании на конференции.

Если вы хотите присоединиться к такому сотрудничеству, следует обратиться к нашему неизменному руководителю и организатору Дмитрию Бараниченко.

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