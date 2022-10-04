Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал заявление об отставке — Finance.ua

Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал заявление об отставке Сегодня 20:22

Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал заявление об отставке, Фото: НБУ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал на рассмотрение Президенту Украины заявление об отставке.

«В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность Главы НБУ. Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо Президенту Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время. С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером — и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны», — заявил Шевченко.

По его словам, с началом полномасштабной войны Национальный банк:

обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;

не допустил панику на валютном рынке;

остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;

удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;

подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

«Дополнительно подчеркну наши усилия в дипломатической плоскости — с одной стороны, мы активизировали механизмы международной финансовой помощи Украине, с другой — инициировали на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора», — добавил он.

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