Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал заявление об отставке — Finance.ua

Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал заявление об отставке
Глава Национального банка Кирилл Шевченко подал на рассмотрение Президенту Украины заявление об отставке.
«В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность Главы НБУ. Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо Президенту Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время. С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером — и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны», — заявил Шевченко.
По его словам, с началом полномасштабной войны Национальный банк:
- обеспечил бесперебойную работу финансовой системы;
- не допустил панику на валютном рынке;
- остановил масштабный отток капитала для защиты резервов;
- удержал инфляцию на адекватном уровне во время войны;
- подставил плечо государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.
«Дополнительно подчеркну наши усилия в дипломатической плоскости — с одной стороны, мы активизировали механизмы международной финансовой помощи Украине, с другой — инициировали на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора», — добавил он.
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