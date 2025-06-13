Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом

Личные финансы
10
Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом
Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом
Говорят, что ремонт — одно из самых больших испытаний для пар. Но еще большим вызовом он может стать для вашего кошелька. Однако есть и хорошая новость: сэкономить при ремонте вполне реально. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, как сделать ремонт в квартире менее болезненным для бюджета (и нервов).
  • Планирование бюджета — прежде всего
Рассчитывайте свои затраты на каждую часть и каждый этап ремонта. Учитывайте не только стоимость материалов, но и работ. Конечно же, смотрите, на чем можно сэкономить, однако подумайте и над тем, где стоит потратить больше, чтобы избежать лишних затрат не только во время самого ремонта, а предупредить финансовые сложности на будущее. К примеру, лучше сразу заменить старые трубы в ванной, а не снимать новую плитку через полгода, если вдруг начнется протечка.
  • Сравнивайте цены на услуги и материалы
Довольно часто мастера настойчиво советуют покупать нужное в конкретном магазине. Заказчики прислушиваются, берут дороже, а потом выясняется, что разницы в материале нет — отличается только ценник.
Сейчас не нужно обивать пороги всех магазинов города, чтобы сравнить цены на нужный товар — все можно найти в интернет-каталогах.
Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом
А еще специалисты советуют закупать все на базах — стоимость от больших сетей магазинов там существенно отличается. Только ехать за всем, что нужно, советуем вместе с мастерами, ведь есть очень много вариантов «завышения» ценника.
  • Выполняйте некоторые работы самостоятельно
Следующий вариант значительной экономии состоит в самостоятельном выполнении части работ. За демонтаж, за уборку, за доставку на этаж материалов, за грунтовку поверхностей обязательно начислят определенные суммы. А все это (или почти все это) вполне можно сделать самостоятельно.
Демонтаж получается обычно от 50 до 100 грн за м². Зависит от сложности и объемов. К примеру, демонтировать плитку стоит примерно 60 грн за м². Сколько нужно в вашем случае демонтировать? 10−20 или больше метров? Умножьте на указанную стоимость работ, узнайте возможную экономию.

Больше советов и лайфхаков от профессионалов читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems