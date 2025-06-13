Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом — Finance.ua

Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом Сегодня 09:01 — Личные финансы

Хитрости экономного ремонта: что стоит знать перед стартом

Говорят, что ремонт — одно из самых больших испытаний для пар. Но еще большим вызовом он может стать для вашего кошелька. Однако есть и хорошая новость: сэкономить при ремонте вполне реально. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, как сделать ремонт в квартире менее болезненным для бюджета (и нервов).

Планирование бюджета — прежде всего

Рассчитывайте свои затраты на каждую часть и каждый этап ремонта. Учитывайте не только стоимость материалов, но и работ. Конечно же, смотрите, на чем можно сэкономить, однако подумайте и над тем, где стоит потратить больше, чтобы избежать лишних затрат не только во время самого ремонта, а предупредить финансовые сложности на будущее. К примеру, лучше сразу заменить старые трубы в ванной, а не снимать новую плитку через полгода, если вдруг начнется протечка.

Сравнивайте цены на услуги и материалы

Довольно часто мастера настойчиво советуют покупать нужное в конкретном магазине. Заказчики прислушиваются, берут дороже, а потом выясняется, что разницы в материале нет — отличается только ценник.

Сейчас не нужно обивать пороги всех магазинов города, чтобы сравнить цены на нужный товар — все можно найти в интернет-каталогах.

А еще специалисты советуют закупать все на базах — стоимость от больших сетей магазинов там существенно отличается. Только ехать за всем, что нужно, советуем вместе с мастерами, ведь есть очень много вариантов «завышения» ценника.

Выполняйте некоторые работы самостоятельно

Следующий вариант значительной экономии состоит в самостоятельном выполнении части работ. За демонтаж, за уборку, за доставку на этаж материалов, за грунтовку поверхностей обязательно начислят определенные суммы. А все это (или почти все это) вполне можно сделать самостоятельно.

Демонтаж получается обычно от 50 до 100 грн за м². Зависит от сложности и объемов. К примеру, демонтировать плитку стоит примерно 60 грн за м². Сколько нужно в вашем случае демонтировать? 10−20 или больше метров? Умножьте на указанную стоимость работ, узнайте возможную экономию.

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