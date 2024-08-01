Херсонский арбуз получил географическое обозначение — Finance.ua

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Херсонский арбуз получил географическое обозначение

Аграрный рынок
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Херсонский арбуз получил географическое обозначение
Херсонский арбуз получил географическое обозначение
Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (ІР офис) зарегистрировал новое географическое обозначение (ГО) — «Херсонский арбуз».
Об этом отмечает Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации Министерства экономики Украины.
ГО «Херсонский арбуз» будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области.
«Регистрация херсонского арбуза как географического обозначения является важным событием нашего аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание за свою уникальность и стал символом стойкости и самоотверженности украинских фермеров, работающих даже в трудных условиях войны», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Кондратов.

Справка Finance.ua:

  • в Государственный реестр Украины географических обозначений внесены сведения о 3133 ГО. Непосредственно по национальной процедуре зарегистрировано 37 объектов, среди которых 29 географических обозначений чисто для товаров, происходящих с территории Украины.
По материалам:
AgroPortal.ua
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