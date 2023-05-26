Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон — Finance.ua

Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон

Французский дом моды Hermes представил необычный аксессуар для ноутбуков — пластырь для заклеивания камеры. Об этом компания сообщила у себя на сайте.

Пластырь, представленный Hermes, обладает высокой универсальностью. Он может быть использован для заклеивания камеры на электронных устройствах с целью предотвращения слежки, а также для ремонта проводов, очков или украшения одежды и обуви. Hermes уверен, что такой аксессуар придаст любимым вещам стильность и персонализацию.

Пластырь изготовлен из мягкой и эластичной кожи ягненка, и в комплект входят три наклейки размером 9,9×2,4 см. Однако больше всего поражает сама цена этого аксессуара — она составляет примерно $155.

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