Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон — Finance.ua
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Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон

Технологии&Авто
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Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон
Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон
Французский дом моды Hermes представил необычный аксессуар для ноутбуков — пластырь для заклеивания камеры. Об этом компания сообщила у себя на сайте.
Пластырь, представленный Hermes, обладает высокой универсальностью. Он может быть использован для заклеивания камеры на электронных устройствах с целью предотвращения слежки, а также для ремонта проводов, очков или украшения одежды и обуви. Hermes уверен, что такой аксессуар придаст любимым вещам стильность и персонализацию.
Hermes выпустила пластырь для заклеивания камеры ноутбука: он стоит, как смартфон
Пластырь изготовлен из мягкой и эластичной кожи ягненка, и в комплект входят три наклейки размером 9,9×2,4 см. Однако больше всего поражает сама цена этого аксессуара — она составляет примерно $155.
По материалам:
ua.news
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