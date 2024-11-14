Hennessey превратила пикап Ram 1500 в 1000-сильного монстра (фото) — Finance.ua
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Hennessey превратила пикап Ram 1500 в 1000-сильного монстра (фото)

Технологии&Авто
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Hennessey превратила пикап Ram 1500 в 1000-сильного монстра (фото)
Hennessey превратила пикап Ram 1500 в 1000-сильного монстра (фото)
Американская тюнинговая компания Hennessey Performance подготовила очередной подарок для любителей мощных и быстрых пикапов. На этот раз техасские тюнеры взялись прокачать популярную модель Ram 1500, которую снабдили 1026-сильным мотором.
За основу своего очередного шедевра мастера под руководством Джона Хеннесси взяли уже довольно непростой пикап Ram 1500 TRX Final Edition. Сначала под его капотом располагался мощный мотор Hellcat, который имел в своем распоряжении 524 кВт/712 л.с. мощности и 881 Нм крутящего момента. Однако, девиз тюнеров из Hennessey Performance — делать быстрые авто еще быстрее. Для этого пикап, получивший имя Mammoth 1000 Last Stand, изрядно переделали.
Двигатель был дополнен приводным нагнетателем, а приводные шкивы, термостат, свечи зажигания, систему вентиляции картера и ряд других деталей заменили новыми, более эффективными. Благодаря этому мощность двигателя выросла до 755 кВт/1026 л.с., а момент увеличился до 1314 Нм. В результате по своей динамике пикап не уступает именитым спорткарам — разгон 0−97 км/ч занимает всего 3,2 секунды, что на 1,3 секунды меньше стандартного Ram 1500 TRX.
По материалам:
autocentre.ua
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