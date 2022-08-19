Hennessey представила самый мощный и быстрый родстер в мире (фото) — Finance.ua

Hennessey представила самый мощный и быстрый родстер в мире (фото) Сегодня 22:09 — Технологии&Авто

Hennessey представила самый мощный и быстрый родстер в мире (фото)

В Калифорнии на шоу ретро-авто презентовали новый Hennessey Venom F5 Roadster. Ураганный суперкар выпустят тиражом в 30 экземпляров стоимостью $3 миллиона каждый. Об этом сообщает официальный сайт Hennessey.

Кабриолет Hennessey Venom F5 является продолжением одноименного купе, которое уже распродали. Главное отличие обтекаемого Roadster — съемная карбоновая крыша весом всего 8 кг. Кроме того, крышку капота сделали прозрачной, чтобы можно было рассмотреть двигатель.

В основе авто лежит легкий карбоновый каркас. Кабриолет на 45 кг тяжелее купе, но все равно его масса небольшая — 1406 кг.

В отделке салона использованы кожа, карбон и алькантара. Руль срезан сверху и напоминает штурвал, а на передней панели установили два дисплея.

Турбированный 6,6-литровый V8 в Hennessey Venom F5 Roadster развивает 1817 л. с. Теоретическая максимальная скорость кабриолета превышает 500 км/ч. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,6 с, а до 400 км/ч — за 15,5 с. Вскоре способности авто проверят на практике — в 2023 году оно попробует побить мировой рекорд скорости, принадлежащий SSC Tuatara.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.