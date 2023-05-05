Henkel сообщил о завершении продажи бизнеса в рф — Finance.ua

Henkel сообщил о завершении продажи бизнеса в рф
Известный производитель бытовой химии и товаров для личной гигиены Henkel закрыл сделку по продаже российских активов, ее сумма составила 54 млрд рублей — около $690 млн.
Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на отчетность компании.
В рф компания производила моющие средства под брендами Ласка, Persil, Losk, Пемос, Пемолюкс, Vernel и т.д., а также клеи «Момент», Метилан.
Также у Henkel было 11 заводов в россии. Они работали в Перми, Энгельсе, Ленинградской, московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае, и 12 офисов.
российский бизнес компании выкупил консорциум инвесторов, в который входят структуры Виктора Харитонина, Ивана Таврина и Дмитрия Крюкова.
О подписании соглашения с ними компания объявила в конце апреля этого года.
Концерн объявил о решении выйти из россии еще в апреле 2022 года. В начале апреля 2022 года Henkel заявляла, что продолжит работать в России, соблюдая все санкционные ограничения.
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