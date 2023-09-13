Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото) — Finance.ua
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Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото)

Технологии&Авто
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Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото)
Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото), Фото: PCAuto
В Китае представили новый доступный внедорожник Haval Raptor. Новинка получила агрессивный дизайн и доступный ценник.
Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Haval Raptor отличается сдержанным дизайном в стиле Land Rover Defender. Впереди расположены круглые фары и массивная радиаторная решетка.
Задняя оптика состоит из нескольких частей. На задней двери разместили запасное колесо.

Габариты Haval Raptor:

  • длина — 4 800 мм;
  • ширина — 1 916 мм;
  • высота — 1 822 мм;
  • колесная база — 2 738 мм.
Haval Raptor получил вместительный багажник объемом 586 литров. Это пространство можно увеличить до 1404 литров, если сложить задний ряд сидений.
Фото: PCAuto
Фото: PCAuto
В интерьере установлен 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая приборная панель. Также предусмотрены проекционный дисплей, подстаканники и беспроводная зарядка для электронных устройств.
Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 167 л.с. и 243 Нм крутящего момента. Она дополнена системой полного привода 4WD.
Фото: PCAuto
Фото: PCAuto
Внедорожник будет предложен с аккумуляторными батареями емкостью 19,09 или 27,54 кВт·ч. Они обеспечивают запас хода 102 или 145 км на электротяге соответственно. Haval Raptor в среднем тратит 6 литров топлива на 100 км.
Продажи внедорожника в Китае начнутся уже 20 сентября. Стоимость новинки будет составлять от 160 000 до 190 000 юаней (от 22 000 до 26 000 долларов).
По материалам:
Фокус
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