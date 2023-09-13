Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото) — Finance.ua

Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото) 13.09.2023, 02:32 — Технологии&Авто

Haval представил недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото), Фото: PCAuto

В Китае представили новый доступный внедорожник Haval Raptor. Новинка получила агрессивный дизайн и доступный ценник.

Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Haval Raptor отличается сдержанным дизайном в стиле Land Rover Defender. Впереди расположены круглые фары и массивная радиаторная решетка.

Задняя оптика состоит из нескольких частей. На задней двери разместили запасное колесо.

Габариты Haval Raptor:

длина — 4 800 мм;

ширина — 1 916 мм;

высота — 1 822 мм;

колесная база — 2 738 мм.

Haval Raptor получил вместительный багажник объемом 586 литров. Это пространство можно увеличить до 1404 литров, если сложить задний ряд сидений.

Фото: PCAuto

В интерьере установлен 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовая приборная панель. Также предусмотрены проекционный дисплей, подстаканники и беспроводная зарядка для электронных устройств.

Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 167 л.с. и 243 Нм крутящего момента. Она дополнена системой полного привода 4WD.

Фото: PCAuto

Внедорожник будет предложен с аккумуляторными батареями емкостью 19,09 или 27,54 кВт·ч. Они обеспечивают запас хода 102 или 145 км на электротяге соответственно. Haval Raptor в среднем тратит 6 литров топлива на 100 км.

Продажи внедорожника в Китае начнутся уже 20 сентября. Стоимость новинки будет составлять от 160 000 до 190 000 юаней (от 22 000 до 26 000 долларов).

Фокус По материалам:

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