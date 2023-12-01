Характеристики камеры Xiaomi 14 Ultra раскрыты до презентации — Finance.ua

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Характеристики камеры Xiaomi 14 Ultra раскрыты до презентации

Фондовый рынок
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Характеристики камеры Xiaomi 14 Ultra раскрыты до презентации
Характеристики камеры Xiaomi 14 Ultra раскрыты до презентации
В своем недавнем отчете в соцсети Weibo перечислил ключевые технические характеристики основной камеры будущей новинки популярного бренда.
По словам информатора, тыльный модуль Xiaomi 14 Ultra, как и у его предшественника, будет включать четыре датчика с разрешением 50 Мп. Главным отличием между моделями станет расширенный диапазон регулировки диафрагмы у новинки — от f/1.6 до f/4.0. Кроме того, источник упомянул, что камера гаджета будет поддерживать оптический нативный зум с коэффициентами 0,5x, 3,2x и 5x.
Согласно предварительным инсайдерским публикациям, Xiaomi 14 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор емкостью 5500 мАч, AMOLED-экран с разрешением 2K и частотой 120 Гц, а также 32-мегапиксельную фронталку и фирменную коробку. Точная дата презентации смартфона неизвестна, однако в сети считают, что устройство будет представлено в марте 2024 года.
По материалам:
iLenta
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