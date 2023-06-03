Галущенко рассказал о вероятности дальнейшего повышения тарифов на электричество — Finance.ua
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Галущенко рассказал о вероятности дальнейшего повышения тарифов на электричество

Личные финансы
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Галущенко рассказал о вероятности дальнейшего повышения тарифов на электричество
Галущенко рассказал о вероятности дальнейшего повышения тарифов на электричество
Повышение тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч с 1 июня по 31 декабря 2023 года было вынужденным шагом, будут ли следующие этапы — покажет прохождение отопительного сезона.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
«Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон. Но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение отопительного зимнего периода и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем», — подчеркнул он.
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Галущенко также опроверг слухи о возможных веерных отключениях света.
«На самом деле мы не ожидаем никаких массовых отключений. Мы наработали целый ряд решений, которые предусматривают как внутри государства, так и возможность обеспечения импортной электроэнергией, чтобы стабилизировать систему. То есть на сегодняшний день мы не видим рисков введения веерных отключений», — добавил глава Минэнерго.

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По материалам:
Факти
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